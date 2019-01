L'azzurro Peter Fill infortunato: "Stagione finita, torno il prossimo anno"

Il discesista azzurro Peter Fill ha deciso di chiudere anticipatamente la sua stagione agonistica dopo la brutta botta rimediata a Beaver Creek e da cui ancora non si è ripreso. Il campione non sarà così al via delle prossime gare di Wengen e di Kitzbuehel e neppure in quelle dei Mondiali ad Aare.

«Non è possibile e non ha senso gareggiare se non sei a posto fisicamente. Ma tornerò nella prossima stagione e sarò in pista sino ai mondiali di Cortina d’Ampezzo», ha comunque annunciato l’azzurro. Fill - 36 anni, carabiniere, sposato e padre di due bambini, vincitore di due coppe del mondo di discesa ed una di combinata - aveva già dovuto disertare per gli stessi problemi fisici anche le ultime gare di cdm.