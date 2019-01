La Lazio travolge il Novara (4-1) e va ai quarti

Al piccolo trotto, e a suon di gol, la Lazio irrompe nei quarti di Coppa Italia, travolgendo il Novara (4-1), squadra che milita senza eccessive ambizioni nel Girone A della Serie C. La 'passerellà dell’Olimpico, valida per gli ottavi, dura solo 12', ovvero il tempo che intercorre tra il fischio d’inizio di Abbastista e il gol di Luis Alberto, che trasforma in una discesa vorticosa la marcia dei biancocelesti. Immobile lavora un pallone al limite, vede sulla sinistra lo spagnolo, che riceve, controlla e infila Benedettini. E dire che, poco prima, il Novara aveva sfiorato il clamoroso vantaggio con Schiavi, fermato da un’uscita a valanga di Strakosha e sfortunato nel rimpallo.

E’ l’unica fiammata ospite, poi è la Lazio a riprendere il mano il comando delle operazioni, stringendo d’assedio la squadra piemontese. Al 19' il Novara capitola ancora, questa volta su rigore, provocato dall’intervento in tandem di Chiosa e Nardi su Milinkovic-Savic: dal dischetto Immobile si fa respingere il tiro dal portiere, ma è lesto a ribadire in rete. La Lazio non molla e continua a schiacciare il Novara nella propria metà campo: al 35' Luis Alberto propizia il 3-0, rifinendo un pallone per Lukaku che arriva di gran corsa sulla sinistra, poi serve al centro Immobile che realizza la doppietta. Nel finale di tempo c'è spazio per il 4-0 di Milinkovic-Savic, direttamente su punizione.

Il secondo tempo si apre con un altro rigore, questa volta per il Novara, concesso dall’arbitro per un mani di Luiz Felipe: trasforma Eusepi, che se l’era procurato, con un tiro angolato Manca quasi un tempo e c'è spazio ancora per le risalite: il Novara, però, non è in grado di andare oltre il gol della bandiera. La Lazio, invece, cerca la 'manità con convinzione, ma trova solo un paio di palle-gol: la qualificazione, comunque, resta scolpita nella pietra. Come era nelle previsioni.