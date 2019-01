Avanti Juve, Milan (col brivido) e Lazio

La Juventus si sbarazza anche del Bologna (0-2, reti di Bernardeschi e del debuttante Kean) e approda ai quarti di finale di Coppa Italia, che ha vinto nelle ultime quattro edizioni. CR7 è entrato solamente nella ripresa, al 62', quando i bianconeri già controllavano la partita. Ai quarti troverà la vincente di Cagliari-Atalanta.

MILAN AI SUPPLEMENTARI SULLA SAMP Vittoria ai supplementari per il Milan che supera la Sampdoria al Ferraris e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. Un pieno di fiducia per i rossoneri, che hanno rischiato di capitolare nei 90', in vista della sfida di Supercoppa contro la Juventus mercoledì prossimo a Gedda. Reina con le sue parate e Cutrone, autore di una doppietta, i protagonisti di una serata che ha visto un Milan comunque non brillante e una Sampdoria poco concreta sotto porta nonostante le tante occasioni avute. Nei quarti i rossoneri affronteranno la vincente di Napoli-Sassuolo.

LAZIO AVANTI FACILE Al piccolo trotto, e a suon di gol, la Lazio irrompe nei quarti di Coppa Italia, travolgendo il Novara (4-1), squadra che milita senza eccessive ambizioni nel Girone A della Serie C. La 'passerella' dell’Olimpico, valida per gli ottavi, dura solo 12', ovvero il tempo che intercorre tra il fischio d’inizio di Abbastista e il gol di Luis Alberto, che trasforma in una discesa vorticosa la marcia dei biancocelesti.