Anche Inter e Fiorentina volano ai quarti

L’Inter ha battuto 6-2 il Benevento e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Al prossimo turno i nerazzurri affronteranno la Lazio.

Fiorentina avanti La Fiorentina ha battuto 2-0 il Torino, qualificandosi per i quarti. Allo stadio Grande Torino ha deciso una doppietta di Federico Chiesa nel finale (42' e 47' della ripresa). I viola nel prossimo turno incontreranno la vincente di Roma-Entella, in campo lunedì sera. Una punizione dura per i granata, che hanno tenuto il pallino del gioco per tutto il secondo tempo, pur in una partita equilibrata: due frustate in contropiede hanno fatto la differenza in un match in cui anche il Var ha avuto un ruolo chiave. Sia per la squadra di Pioli, non concedendo un rigore al 20' per presunto fallo di mano di Meitè in area, sia per il Torino, che si è visto annullare il gol del vantaggio di De Silvestri per fuorigioco.