Australian Open, avanti Fognini e la Giorgi

Esordio positivo per Fabio Fognini agli Australian Open. Il tennista ligure nel suo primo match ha battuto lo spagnolo Jaume Munar, numero 79 del mondo, che si è ritirato per un infortunio muscolare quando l’azzurro era già avanti di due set. Salgono così a quattro gli italiani che hanno passato il primo turno a Melbourne, ieri infatti si erano qualificati Seppi, Fabbiano e Travaglia. Fognini partecipa per la 12esima volta agli Australian Open: in singolare vanta gli ottavi nel 2014 e lo scorso anno, oltre allo storico successo in doppio in coppia con Simone Bolelli nell’edizione 2015. Al secondo turno attende l’argentino Leonardo Mayer.

Cecchinato ko Il tennista siciliano Marco Cecchinato esce invece di scena: è stato eliminato nel peggiore dei modi dal serbo Filip Krajinovic dopo una battaglia durata cinque set. L’azzurro, numero 18 del ranking, si era infatti portato agevolmente sul 2-0. Dopo aver perso il terzo set, nella quarta frazione di gioco ha anche avuto il servizio sul 5-4, ma l’ha sprecato; da quel momento il rivale serbo è venuto fuori in modo veemente e l'italiano ha potuto solo inseguire. E’ finita 6-4 6-0 1-6 6-7 4-6 per il serbo numero 93 del mondo Nella notte italiana eliminato anche l’atro azzurro Luca Vanni (n. 163 del mondo), autore di una bella prestazione contro un avversario molto più titolato di lui, e sconfitto al quinto set dallo spagnolo Pablo Carreno Busta (23 del ranking) con il punteggio di 6-7 6-2 3-6 5-7 6-4.

Super Giorgi E’ cominciata alla grande l’avventura della tennista marchigiana Camila Giorgi che si è sbarazzata 6-3 6-0 della slovena Jelena Jakupoivic, ed è dunque passata al secondo turno. Fin dall’inizio Giorgi ha dominato la partita e ha portato a casa il risultato in meno di un’ora di gioco. Al secondo turno la 26enne di Macerata affronterà la vincente della sfida che vedrà di fronte la polacca Iga Swiatek (177), proveniente dalle qualificazioni, e la rumena Ana Bogdan (82). Camila Giorgi, che occupa la posizione n. 28 nel ranking mondiale, è l’unica italiana in gara agli Aus Open 2019.