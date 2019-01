Insulti razzisti e rissa sugli spalti: 75 euro di multa per Marzolara e Fontanellato e fino a 6 turni di squalifica

Un giorno di follia a Marzolara nella gara del campionato Juniores tra i padroni di casa e il Fontanellato: dagli insulti razzisti si è arrivati a una rissa a pochi minuti dal termine. E ora il giudice sportivo ha emesso la sentenza.

Le giornate di squalifica sono 15, in totale.

Un giocatore del Fontanellato, espulso per aver picchiato un avversario, è squalificato per tre turni. Due turni di squalifica a tre giocatori del Marzolara. Uno di questi, però, ottiene altre 4 giornate (per un totale di 6 turni di squalifica) perché è stato individuato come il primo responsabile del parapiglia.

Un turno di squalifica per altri due giocatori: uno del Marzolara e uno del Fontanellato.

Le società se la cavano con un totale di 75 euro di multa ognuna.