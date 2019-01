Mattia Mercuri al Parma Clima: firmato il contratto per la prossima stagione

Mattia Mercuri giocherà al Parma Clima per la prossima stagione. La firma del contratto è avvenuta nella sala “Hospitality” dello stadio Cavalli.

Per il Parma baseball erano presenti il presidente Paolo Zbogar, il direttore sportivo Maurizio Renaud ed il main sponsor Luca Meli, numero uno di Parma Clima.

Mercuri si è immediatamente messo a disposizione del tecnico Guido Poma ed ha svolto la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni presso le rinnovate strutture dello stadio.

La sua presenza a Parma si prolungherà fino al prossimo 31 gennaio, data del rientro a Nettuno per impegni universitari.

I prossimi giorni saranno fondamentali sulla strada che porta all'assegnazione del girone di qualificazione olimpica.

Domani Meli, Renaud e il responsabile organizzativo Massimo Fochi si recheranno a Roma per incontrare – unitamente ai vertici della Fortitudo Bologna – i massimi dirigenti della World Baseball and Softball Confederation, impegnati nei lavori del Consiglio Direttivo.

Domenica, al termine dei lavori, saranno annunciati i nomi delle città che ospiteranno la manifestazione: nelle ultime ore la candidatura congiunta di Parma e Bologna è diventata sempre più solida e nello staff ducale si respira aria di fiducia.