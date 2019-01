Tapiro d’oro a Wanda Nara per l'incertezza sul futuro del compagno Mauro Icardi all’Inter. Valerio Staffelli inviato di 'Striscia la Notizià che la intercetta in una boutique di Milano, le chiede: ma si rinnova oppure no questo contratto? e la showgirl argentina risponde: «Si rinnova, si rinnova. Non c'è nessuna distanza, va tutto bene».

Sulla multa da 100.000 euro data dall’Inter al capitano per essersi presentato in ritardo al primo allenamento dopo le vacanze natalizie Wanda Nara risponde che «Non c'è nessuna multa», mentre a proposito delle dichiarazioni dell’ex marito Maxi Lopez che ha detto di ricevere ancora chiamate dalla ex moglie quando Icardi è in ritiro, Nara nega: «Ti pare? Ti sembra normale?».