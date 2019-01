Il Milan espugna Marassi 2-0 e vola al 4° posto: curva Nord deserta per protesta Classifica

Il Milan espugna Marassi (Genoa) 2-0 e vola al quarto posto. Le reti tutte nel secondo tempo e nel giro di 10': al 27' Borini e al 38' Suso. (Guarda le foto della partita)

Sono stati di parola i tifosi della gradinata Nord avevano annunciato che non sarebbero entrati allo stadio per protestare contro la scelta dell’orario della gara contro il Milan anticipata alle ore 15:00 e hanno lasciato la gradinata vuota. Sugli spalti un solo striscione dedicato a un tifoso morto sabato in un incidente stradale.

La scelta di far giocare la partita al pomeriggio di lunedì è stata presa dal Osservatorio per le manifestazioni sportive su indicazioni del ministro dell’Interno Salvini, per timore di incidenti. Contro questa decisione si sono espressi il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e l’allenatore del Genoa Prandelli oltre a numerosi parlamentari che hanno parlato di schiaffo alla città.

Risultati

Roma-Torino 3-2

Udinese-Parma 1-2 (leggi)

Inter-Sassuolo 0-0

Frosinone-Atalanta 0-5

Spal-Bologna 1-1

Fiorentina-Sampdoria 3-3

Cagliari-Empoli 2-2

Napoli-Lazio 2-1

Genoa-Milan 0-2

Juventus-Chievo lunedì ore 20:30

Classifica

Juventus* 53

Napoli 47

Inter 40

Milan 34

Roma 33

Lazio 32

Atalanta 31

Sampdoria 30

Parma 28

Fiorentina 27

Torino 27

Sassuolo 26

Cagliari 21

Genoa 20

Udinese 18

Spal 18

Empoli 17

Bologna 14

Frosinone 10

Chievo* 8

* una partita in meno