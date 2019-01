Nicchi: "Var, i tifosi tranne pochi scemi sono meglio di addetti ai lavori"

«Ultimamente i più corretti sono i tifosi, al netto delle schifezze di cui sapete bene in merito a quattro scemi: hanno dei comportamenti interessanti, sono corretti, vanno allo stadio, fischiano o applaudono, aspettano tranquillamente il responso del Var. Sono più sereni degli addetti ai lavori che devono difendere contratti. I tifosi difendono solo la passione». Lo ha detto il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), Marcello Nicchi, intervenendo a Bari alla celebrazione dei 90 anni della sezione arbitrale barese.

Sul Var, Nicchi ha detto che «non ne parlano più nemmeno i cacciatori al bar. Quello che c'era da dire sul suo utilizzo è stato detto con chiarezza». Quanto alle critiche degli addetti ai lavori su questo sistema, il presidente Aia ha detto: «Il sistema calcio ha molto da lavorare per mettere al centro del villaggio la cultura e l’informazione lineare. Se si fa informazione scorretta o si esprimono comportamenti non consoni, si fanno danni enormi al settore giovanile e in particolare ai ragazzini, al piccolo arbitro che vuole imitare il grande arbitro. Ci vuole un grande lavoro di legalità».

Sulla possibilità di interviste agli arbitri a fine partita, Nicchi ha sottolineato che «sarebbe bellissimo ma è attualmente un sogno. Se parliamo di un nuovo comportamento e poi l'allenatore si fa cacciare, significa che il messaggio non viene percepito. Facciamo riunioni con arbitri, allenatori e giocatori: lì finiamo tutti d’accordo, ma poi si torna a dividersi la domenica dopo».

Infine, sugli 'ululatì dei razzisti, Nicchi ha precisato che «ognuno dice la propria. Ci sono le regole. Se le regole non vanno bene vanno cambiate. La procedura al riguardo è nota».