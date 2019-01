Salvini: Milan-Napoli, si giocherà senza limitazioni

Milan-Napoli di sabato sera a San Siro si giocherà senza restrizioni: non ci saranno limitazioni alla vendita dei biglietti, nè per l’accesso allo stadio. Lo annuncia il ministro dell’Interno Matteo Salvini affermando che la scelta è stata fatta «puntando sul buonsenso, sulla responsabilità e correttezza delle tifoserie di Milan e Napoli, oltre che sulla professionalità delle forze di polizia. Non vogliamo togliere il diritto ad un sano divertimento alla stragrande maggioranza dei tifosi perbene» aggiunge Salvini, ma in caso di problemi «agirò di conseguenza».