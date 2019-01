Poker Samp, Quagliarella da record. Il Sassuolo cala il tris La classifica

Vittoria e record tutto in una volta per la Sampdoria che sconfigge senza appello l’Udinese grazie anche e soprattutto a Fabio Quagliarella autore di una doppietta e un assist. Proprio l’attaccante napoletano con la prima rete segnata su rigore ha eguagliato il record di Batistuta andando in gol in undici gare consecutive in serie A. Per la Samp dopo aver chiuso in vantaggio di un gol la prima frazione, in gol nel secondo tempo Quagliarella, Gabbiadini e Linetty. Per l’Udinese una sconfitta preoccupante con i bianconeri mai in partita. Dopo quattro mesi il Sassuolo ritrova la vittoria casalinga e lo fa con un 3-0 al termine di una gara decisamente dominata contro un Cagliari molto timido, spesso in grave imbarazzo nel cercare di costruire azioni offensive di peso. Le occasioni da gol, le più importanti, sono tutte delle squadra di casa, in particolare nel primo tempo quando due episodi favorevoli hanno lanciato il Sassuolo, prima su una corta respinta del portiere e poi con un rigore deciso dal Var. Reti nel pt al 9' di Locatelli, al 49' Babacar su rigore e nel st al 43' Matri.

Classifica

P G V N P GF GS

Juventus 56 20 18 2 0 41 11

Napoli 47 20 15 2 3 39 18

Inter 40 20 12 4 4 31 14

Milan 34 20 9 7 4 28 20

Roma 33 20 9 6 5 37 26

Sampdoria 33 21 8 6 6 39 26

Lazio 32 20 9 5 6 29 23

Atalanta 31 20 9 4 7 44 27



Sassuolo 29 21 7 8 6 33 32

Parma 28 20 8 4 8 19 24

Fiorentina 27 20 6 9 5 28 21

Torino 27 20 6 9 5 26 22

Cagliari 21 21 4 9 8 19 30

Genoa 20 20 5 5 10 25 37

Udinese 18 21 4 6 10 17 29

Spal 18 20 4 6 10 16 28

Empoli 17 20 4 5 11 24 39

Bologna 14 20 2 8 10 16 30

Frosinone 10 20 1 7 12 12 42

Chievo (-3) 8 20 1 8 11 14 38.