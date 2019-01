Lucchese-Alessandria finisce a testate e botte Video

Finale di partita violento tra Lucchese e Alessandria, in lega Pro. E' iniziata una rissa collettiva dopo l’espulsione del tecnico dei toscani, a farne le spese il vice di Gaetano D’Agostino sulla panchina dei piemontesi. Giancarlo Favarin, allenatore della lucchese viene espulso per proteste dopo il 2-2 appena raggiunto nel recupero. A questo punto parte il parapiglia con alcuni componenti della panchina ospite. Assieme a Favarin è espulso anche l’allenatore in seconda dei piemontesi, Gaetano Mancino. Ad un certo punto Favarin colpisce con una testata il secondo di D’Agostino, stendendolo.