Il Bologna esonera Filippo Inzaghi: arriva Mihajlovic

E’ arrivata anche l’ufficialità: esonerato Inzaghi, Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna. A comunicarlo la nota del club rossoblù.

«Il Bologna Fc 1909 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Filippo Inzaghi» e di «aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sinisa Mihajlovic, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione per la stagione 2019-20».

E' L'OTTAVA PANCHINA CHE SALTA IN SERIE A. L’esonero di Pippo Inzaghi, che stasera ha fatto spazio a Sinisa Mihajlovic a Bologna, corrisponde all’ottava panchina che cambia nel campionato di Serie A in 21 giornate. Prima di Inzaghi erano stati Cesare Prandelli e Marco Baroni a subentrare rispettivamente a Ivan Juric alla guida del Genoa e a Moreno Longo del Frosinone, mentre Davide Nicola aveva già sostituito Julio Velazquez e Udine. Giampiero Ventura ha fatto spazio a Mimmo Di Carlo, sulla panchina del Chievo; ma l’ex ct degli azzurri aveva a sua volta sostituito Lorenzo D’Anna. La prima panchina a saltare era stata quella di Aurelio Andreazzoli, a Empoli, sostituito da Beppe Iachini. A precedere l’ex allenatore della Roma sulla via del licenziamento erano stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e il già citato D’Anna al Chievo.