Super Bowl, ad Atlanta per la prima volta i ragazzi pon pon

Per la prima volta nella storia del Super Bowl, alla 53ma edizione saranno in campo anche i ragazzi pon pon. Si tratta di Quinton Peron e Napoleon Jinnies, due ballerini professionisti, che saranno a bordo campo accanto alle loro colleghe donne a sostenere i Los Angeles Rams contro i New England Patriots il prossimo 3 febbraio ad Atlanta.

L’annuncio che il ruolo di "cheerleader" non sarebbe stato più un’esclusiva femminile era stato fatto l’anno scorso. Oltre ai Rams, a fare da apripista durante una partita di precampionato dello scorso agosto, anche i New Orleans Saints, con un altro ragazzo pon pon, Jesse Hernandez.

Le cheerleader sono un’istituzione dell’Nfl sin dal 1954 quando i Baltimore Colts unirono una squadra di ragazze pon pon alla loro banda musicale. Attualmente 26 squadre su 32 hanno squadre ufficiali di cheerleader, usanza che poi si è diffusa in tutto lo sport americano.