E' la notte del Superbowl: Patriots vs Rams. I Maroon 5 sul palco nell'Half-time

Atlanta in festa attende il Superbowl. La maxi sfida fra i New England Patriots e i Los Angeles Rams va in scena al Mercedes Benz Stadium alle 18.30 locali, a mezzanotte e mezza italiana. Star della nottata è ancora una volta Tom Brady, il quarterback dei Patriots che cerca il suo sesto anello, e che potrà contare per l’occasione dell’appoggio di tutta la sua famiglia sugli spalti.

«I miei figli sono emozionati. Con jack che ha 11 anni ho parlato della partita. Benny che ha nove anni è contento di poter mangiare popcorn e tutto il junk food che vuole per l'occasione. Viv, che ha sei anni, è una piccola cheerleader" dice Brady, che ha postato su Twitter una foto dal campo con amici e parenti. L’attenzione è alta sul quarteback dei Patriots che, all’altezza dei suoi 41 anni, sfida il 24enne dei Rams Jeff Goff.

Ma come al solito il SuperBowl non è solo sport, ma è anche spettacolo. Una maxi festa quasi sempre fra le polemiche. Fra le novità è la presenza per la prima volta di ragazzi pon pon, che si affiancheranno alle tradizionali cheerleader. Ad aprire il match è Gladys Knight, icona R&B nata ad Atlanta, che si esibisce nell’inno nazionale. Ci sono poi le pubblicità e la corsa alla più bella: quest’anno fra le novità è l’acquisto di uno spazio pubblicitario anche da parte del Washington Post. La polemiche 2019 ruotano intorno all’half-time: sul palco saliranno fra le critiche i Maroon 5, gli unici ad accettare l'invito della NFL. Molte star, fra le quali Rihanna e Cardi B hanno rifiutato in segno di solidarietà a Colin Kaepernick, l'atleta afroamericano che ha dato vita alla protesta dei giocatori di football che si inginocchiano all’inno nazionale.

Dalla Gazzetta di Parma di oggi

NEW YORK - Tutto pronto al Mercedes Benz Stadium di Atlanta per il Superbowl numero 53. Trenta minuti dopo la mezzanotte (ora italiana, diretta tv su RaiDue e Dazn) si giocano il prestigioso titolo i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Uno scontro fra i ‘vecchi' Bill Belichick e Tom Brady e i giovani Sean McVay e Jared Goff, due generazioni e quattro facce del football americano. Il quarterback Brady con i suoi 41 anni sfida il 24enne dei Rams Goff. «Quando lui vinceva il Superbowl, io avevo 7 o 8 anni», dice Goff riferendosi all’età del rivale. Brady ha vinto il suo primo Superbowl nel 2002 battendo proprio i Rams - che però all'epoca erano la franchigia di St Louis - e contro la stessa squadra, nel fratempo tornata nella città degli angeli, cerca il suo sesto anello. Ma la sfida è anche in panchina: se New England vincesse, il 66enne Belichick - alla nona apparizione al Superbowl come head coach - diventerebbe il più anziano della storia a vincere il trofeo Lombardi. A guidare i Rams è invece il 33enne McVay.

L’incontro si gioca fra massicce misure di sicurezza e soprattutto fra le polemiche: molte star, incluse Rihanna e Cardi B, hanno rifiutato di esibirsi durante l’half-time in segno di solidarietà verso Colin Kaepernick, l’ex qd dei San Francisco 49ers che diede vita alla protesta dei giocatori contro le violenze razziali (il gesto di inginocchiarsi durante l’inno nazionale che tanto ha infastidito il presidente Trump) ed è rimasto senza squadra. Così lo show di metà partita è affidato ai Maroon 5, travolti dalle critiche per aver accettato l’offerta della Nfl.

Ma le polemiche non fermano la festa del Superbowl, l’unico che riesce a fermare e ad unire tutta l’America. E che è seguito in media da un lunedì in cui circa 17 milioni di lavoratori si dichiarano ‘malati', per un costo sull’economia stimato in 4 miliardi di dollari. Le novità di questa edizione sono due: la legalizzazione delle scommesse sull'esito della partita - che ha mosso un giro d'affari stimato in 6 miliardi di dollari - e la presenza di due ragazzi nel gruppo delle cheerleaders.

Tornando all'aspetto sportivo, la sfida si presenta all'insegna dell'incertezza come quasi tutte le ultime edizioni. I Patriots - sconfitti un anno fa dagli Eagles, ma vincitori nel 2015 e nel 2017 - sono più abituati alla pressione: troppo spesso dati per «finiti», annoverano tra i veterani, oltre a Brady, anche il tight end Gronkowski e il wide receiver Edelman, e tra le forze fresche il running back Michel.

I Rams dalla loro hanno una difesa ferrea - guidata da Donald e Suh - e un attacco dalle tante frecce in cui spicca il running back Gurley.