Partita noiosa, vittoria storica: ai Patriots il (sesto) Superbowl. Battuti i Rams 13-3

Los Angeles Rams contro New England Patrots è stata una partita noiosa, dal punto di vista dello spettacolo. Ma alla fine vincono ancora loro. Uno spot suggestivo con John Malkovich girato nel Colosseo anticipa la battaglia: anticipa "i gladiatori". Superbowl numero 53, si gioca nello stupendo stadio di Atlanta, il Mercedes Benz stadium, dove il tetto si apre e si chiude come l'obiettivo di una macchina fotografica. Dove il tetto è pure un maxi-maxi schermo. Alla fine i New England Patriots di, indovinate chi, Belichick-Brady vincono il loro 6° Superbowl. Loro in tutti i sensi, visto che sei ne hanno vinti i Patriots (con gli Steelers i più vincenti di sempre) e altrettanti ne hanno vinti loro due assieme: una delle coppie sportive più solide e vincenti in assoluto. 2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 la sequenza senza contare le presenze al Superbowl: 9 sempre per i due (10 per i Patriots) dal 2002. Partita noiosa, si diceva, finita 13-3 per i Patriots. Mai successo in un Superbowl che il risultato alla fine del terzo quarto fosse 3-3 (due calci e basta). Ma nel momento in cui la stanchezza diventa fondamentale, decisiva, la difesa dei Rams è crollata. E se Brady non ha brillato, salvo tirare fuori la classe proprio in quel momento, il suo collega-alter ego Goff ha pagato l'emozione dell'evento dell'anno, quello dove uno spot pubblicitario costa 5 milioni di dollari per trenta secondi. Quello che incolla 50 (e più) milioni di americani davanti alla tv. Tre quarti senza touchdown. Nell'ultimo quarto tre giocate decisive (Gronkosky e Edelman, eletto il miglior giocatore della partita) portano Michel a segnare l'unico td del match. Goff inizia a fare qualcosa, ma viene intercettato a ridosso della end zone a 4 minuti dalla fine. Brady fa Brady e oltre far scorrere il tempo in modo impareggiabile, porta i suoi al field goal che chiude la partita. Brady e Belichick nella (già conclamata) leggenda. McVay (allenatore più giovane a giocare un Superbowl) e Goff (qb) con un futuro davanti. Inno nazionale cantato da Gladys Knight. Halftime show (evento nell'evento) con Maroon 5, Travis Scott e Big Boi.