Motocross, Tony Cairoli sfida Valentino Rossi "a chi vince prima la decima"

Tony Cairoli e Valentino Rossi sono amici, si sfidano ogni anno all’autodromo di Monza nel rally e ora lottano a distanza su chi raggiungerà per primo il decimo titolo del Mondo. «C'è un pò di diatriba - ammette il fuoriclasse del motocross, 33 anni, durante un evento RedBull a Milano - su chi vincerà prima la 'decimà ma sarebbe un successo per tutta Italia. Io tifo per lui, lui tifa per me». Cairoli evidenzia con orgoglio quanto una gara di motocross sia più dura di una gara del motomondiale: «E' una fatica che i piloti della MotoGp ci riconoscono perchè molti di loro lo praticano per allenarsi. Il nostro livello di fatica è equiparabile al triathlon. Passare dal cross alla MotoGp sarebbe più facile che il contrario ma a me l’asfalto non piace». Cairoli - in gara dal 3 marzo in Argentina - chiude le porte ad un possibile ritiro: «Ho un contratto fino al 2020 e se riuscirò ad ottenere risultati perchè dovrei smettere? Da 16 anni sono sempre tra i primi 3 al mondo, è un vanto per me perché non conosco altri atleti così longevi. Come si rinnovano gli stimoli? Dalla passione per la moto, vederla nel garage sul cavalletto e volerci fare un giro».