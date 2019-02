Subito una medaglia per l’Italia ai mondiali di sci ad Are. Nel SuperG femminile, che apre la rassegna iridata, Sofia Goggia ha vinto la medaglia d’argento, beffata per un soffio (appena 2 centesimi) dall’americana Mikaela Shiffrin. Per lei è il quarto titolo mondiale in carriera, il primo in una disciplina veloce. Bronzo alla svizzera Suter. Per l'Italia c'è poi il 5° posto di Nadia Fanchini e il 7° di Francesca Marsaglia. Solo 10ma Federica Brignone.