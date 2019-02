Primi test in Malesia, Marquez davanti a metà giornata. Quinto Valentino

Sole e temperature alte aprono la prima giornata di prove a Sepang in Malesia. E’ il debutto della classe regina nel 2019 e, a dettare il passo nella prima parte di mercoledì, è Marc Marquez (Repsol Honda) con il tempo di 1:59.621. Il re della classe regina rientra dall’operazione alla spalla dopo due lunghi mesi di pausa e fisioterapia che sembrano averlo mantenuto al 100%. Il numero 93 lavora sulle novità HRC come due diverse carenature. Inizia bene il 2019 Alex Rins. Lo spagnolo del team Suzuki Ecstar si mette al comando della tabella tempi prima della 'cadutà al secondo posto con un ritardo di 0,2s dal connazionale. In lotta per entrare nelle prime tre posizione, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Per i due portacolori del team Monster Energy Yamaha MotoGP quasi un esordio con una struttura in larga parte rinnovata e lo spagnolo che mantiene saldamente il terzo posto a + 0,3s dal rivalissimo. Per il Dottore invece il quinto crono, tanto lavoro anche con gomma nuova e 0,4s di ritardo dal rifermento. Quarto tempo per Danilo Petrucci (2:00.051s). Il ternano, primatista per quasi tutta la mattinata, fa meglio di Andrea Dovizioso autore del sesto miglior passaggio. I piloti del Mission Winnow Ducati Team provano alcune novità tecniche come due deflettori anteriori votati all’abbassamento della temperatura del motore.

Al ritorno in pista dopo il brutto infortunio di fine 2018, Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR Honda Castrol è visibilmente affaticato quando torna al box dopo i primi passaggi. Tra i primi a scendere in pista Franco Morbidelli. Dopo gli ottimi test di Valencia e Jerez che hanno segnato il suo debutto con il team Petronas Yamaha SRT, per il pilota VR46 Academy un fitto programma di lavoro volto al pieno adattamento in sella alla YZR - M1. «Sarà importante capire di più la moto durante queste prove», ha detto il numero 21 a margine della conferenza stampa con gli altri piloti di Iwata tenutasi in Malesia. «Per dare il massimo possibile, avere i migliori riscontri e trovare il giusto modo di lavorare. Ci restano solo due test con quello a Losail, abbiamo ancora molto lavoro da fare e voglio essere ancora più veloce. In questa tre giorni a Sepang, inoltre, potremo capire come ha lavorato Yamaha durante l'inverno». Per Morbidelli crono vicini alla top 5.

Da registrare la prima caduta della giornata. Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini) esce di pista alla curva 14. Moto distrutta ma nulla di compromettente per il pilota di Vasto. Uscita di scena per un problema tecnico anche per Francesco Bagnaia (Alma Pramac Racing). La sua DesmosediciGP è stata portata ai box.