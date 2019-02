Mondiali, seconda prova della discesa donne a Gut: Goggia è quarta

Con il sole ma anche con i consueti 20 gradi sotto zero, la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.14.57 è stata la più veloce nella seconda prova cronometrata di discesa ai mondiali di Aare. Secondo tempo la norvegese Kajsa Lie in 1.14.79 e terzo per l’altra elvetica Joana Haehlen in 1.14.85. Quarta e migliore azzurra Sofia Goggia in 1.14.87. Il tempo migliore lo avrebbe registrato l’elvetica Jasmine Flury in 1.14.13 ma ha saltato una porta.

Per l’Italia - per una prova su un tracciato veloce e difficile anche se accorciato di una quindicina di secondi nella parte bassa anticipando l’arrivo - c'è poi Nadia Fanchini 5/a in 1.15.07 . Più indietro Marta Bassino n 1.15.43, Francesca Marsaglia in 1.16.00, Federica Brignone in 1.16.67 e Nicol Delago in 1.17.28

Non ha partecipato alla prova la statunitense Lyndsey Vonn, caduta ieri in superG e che ha annunciato di voler comunque partecipare alla discesa iridata di domenica chiudendo così la sua carriera. Vonn ha comunque già fatto la prima prova di lunedì. Un’altra prova è poi in programma domani, giornata senza gare e con prova di discesa anche per gli uomini. E domani sarà in prova anche la statunitense Mikaela Shiffrin in vista della la prossima gara di venerdì: combinata donne tra una discesa ed una manche di slalom , per lei un’altra occasione che vale oro.