Telenovela Hamsik, niente Firenze ma trattativa

Marek Hamsik non si allena e non andrà a Firenze, il suo trasferimento in Cina per ora è sospeso ma potrebbe riavviarsi. La telenovela invernale del mercato del Napoli si arricchisce di nuove puntate sulla via della Seta che potrebbe ancora portare il centrocampista slovacco al Dalian, o forse no. Dopo la dura presa di posizione di ieri del Napoli, infatti, tutto sembrava sfumato, ma le porte della trattativa potrebbero riaprirsi se il Dalian rispondesse al Napoli rispettando i termini di pagamento dei venti milioni pretesi dal club azzurro. Tutto potrebbe accadere nei prossimi giorni: nell’entourage del capitano del Napoli c'è delusione ma anche la consapevolezza che la strada può riaprirsi, perchè il Napoli resta aperto al dialogo.

Intanto Hamsik, dopo essersi alleato regolarmente nei giorni scorsi, oggi non era a Castel Volturno e non ci sarà neanche domani. Dalla società fanno sapere che sono delle giornate libere che erano state concordate prima del comunicato di ieri sullo stop alla trattativa. Giornate in cui Hamsik si sarebbe dovuto dedicare alla preparazione della partenza. Per ora non è così ma lo slovacco ha mantenuto i giorni di ferie, consapevole che comunque non sarà convocato per la trasferta di Firenze. In tre giorni possono cambiare ancora tante cose e se la trattativa si riaprisse, «Marekiaro» sarebbe pronto a partire e a firmare il nuovo contratto da 9 milioni di euro l’anno per tre stagioni.

Il campionato del Napoli continua con la trasferta di Firenze, un match che ricorda il 3-0 dello scorso anno che chiuse le speranze dei partenopei di agguantare la Juventus e lo scudetto. Gli azzurri si presentarono a quel match a un solo punto di distacco dai bianconeri, ma crollarono: «Alla sconfitta a Firenze ci pensiamo ancora - confessa Vlad Ciriches - perchè l'anno scorso eravamo così vicini all’obiettivo. Quella partita ci ha fatto perdere la testa. Speriamo di vincere quest’anno così da dimenticare quella partita». Chiriches ha finito la convalescenza dopo l’infortunio al ginocchio di inizio stagione e potrebbe tornare presto: «Sto bene - ha detto - già mi alleno con la squadra e spero già a Firenze di essere convocato». Per il rumeno gli obiettivi sono tutti aperti: «Alla conquista dell’Europa League ci crediamo - ha detto - ma il mister ci ha trasmesso di crederci anche per il campionato perchè si può ancora vincere anche se è molto difficile e dobbiamo vincere quasi tutte le partite per riuscirci».