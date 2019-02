Parma Clima: il ricevitore Alessandro Deotto al Redipuglia

"Dopo un consulto con il giocatore, la dirigenza e lo staff tecnico hanno accolto la richiesta di trasferimento del ricevitore Alessandro Deotto al Redipuglia. La formula utilizzata è quella del prestito per la stagione 2019".

Lo dice una nota della società, che prosegue:

Nel ringraziare Deotto per l'impegno profuso con la nostra divisa nelle ultime quattro stagioni e nell'augurargli un 2019 ricco di soddisfazioni sportive e personali, il Parma baseball comunica di aver ingaggiato in sua sostituzione il giocatore italo-venezuelano Victor Ernesto Grasso, nato a Maracaibo il 28 agosto 1996.

Grasso è stato selezionato nel 2014 dall'organizzazione dei Baltimore Orioles e nelle successive quattro stagioni è stato impiegato nella Dominican Summer League con le squadre minori della franchigia del Maryland.

Nel 2018 ha giocato in Independent League (Pacific Association) con i Martinez Clippers.

Nel corso dell'inverno Grasso ha vestito i colori delle Aguilas del Zulìa nella Liga Paralela venezuelana.

Nel Parma Clima Grasso ricoprirà il ruolo di secondo ricevitore e di back-up come esterno e prima base.