E' di Sala il corpo recuperato nel relitto dell'aereo. Il Nantes ritira la maglia n.9

E’ del calciatore argentino Emiliano Sala il corpo recuperato nel relitto dell’aereo inabissatosi nel canale della Manica il 21 gennaio. Lo ha confermato la polizia di Dorset. La notizia dell’identificazione dei resti del calciatore italo-argentino di 28 anni, riferisce il quotidiano Clarin di Buenos Aires, è stata diffusa dalla polizia di Dorset, la città costiera dove un medico anatomopatologo ha verificato la coincidenza del Dna con quello dei famigliari.

In un tweet il commissariato ha sostenuto che «il corpo trasferito al porto di Portland è stato formalmente identificato come quello del calciatore professionista Emiliano Sala».

Il giornale sottolinea che «la tristezza ed il dolore non abbandoneranno mai i famigliari de giovane (che stava trasferendosi dalla squadra francese del Nantes a quella britannica di Cardiff), ma almeno il ricordo sarà alleviato dal fatto di aver potuto dare al congiunto una sepoltura».

L’agenzia britannica di indagini degli incidenti aerei (Aaib) aveva annunciato mercoledì notte che dopo vari tentativi non riusciti, alla fine grazie ad un minisommergibile in dotazione alla nave oceanica 'Geo Ocean III', si era riusciti a portare in superficie il cadavere rimasto incastrato nel relitto del Piper Malibu adagiato sul fondo del mare nella Manica ad una settantina di metri di profondità.

Adesso non si sa se le ricerche continueranno per ritrovare anche il secondo corpo, quello del pilota dell’aereo, David Ibbotson.

Il Nantes ritira la maglia numero "9"

Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 in omaggio ad Emiliano Sala, il calciatore argentino morto nello schianto del Piper su cui stava viaggiando dalla Francia al Galles. Lo riporta Skynews.

«Amava la squadra, amava il calcio. Lo ricorderemo per sempre. avevo con lui un rapporto speciale», ha detto tra le lacrime il manager del club Vahid Halihodzic annunciando il tributo nel giorno in cui è stato confermato che il corpo quello dell’attaccante.

Il cordoglio dell'Inter

"Ciao Emiliano Sala, che tu possa riposare in pace». Anche l’Inter, con un messaggio su Twitter, prende parte al cordoglio del mondo del calcio e manda un pensiero al giocatore argentino morto in un incidente aereo, il 21 gennaio scorso, mentre raggiungeva Cardiff, club che lo aveva acquistato dal Nantes.

Il cordoglio del Torino

C'è anche quello del Torino tra i numerosi messaggi di cordoglio per la tragedia di Emiliano Sala. «Rip Emiliano #Sala», scrive su Twitter il club granata, che nei giorni scorsi ha autorizzato Koffi Djidji a recarsi a Nantes per rendere omaggio al suo ex compagno di squadra. «Che dire... è una realtà molto triste... Addio amico mio. Ci manchi», è il post su Twitter del difensore del Torino.

Pioli: "Purtroppo abbiamo noi sappiamo cosa significano tragedie simili"

Purtroppo noi sappiamo cosa significano tragedie simili, oltretutto Veretout aveva giocato con Emiliano, è affranto dalla sua scomparsa e ha trasmesso anche a tutti noi il suo dolore. In momenti così occorre stare vicino alla famiglia perchè c'è bisogno di tanta forza». Con queste parole Stefano Pioli ha commentato la notizia del ritrovamento del corpo dell’attaccante argentino Emiliano Sala, morto in un incidente aereo sul canale della Manica. Una vicenda che ha molto addolorato tutta la squadra e la società viola già colpite, quasi un anno fa, dalla scomparsa improvvisa del loro capitano Davide Astori. Di qui il messaggio di cordoglio alla famiglia del giocatore argentino diffuso dai propri canali social: «La Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala».