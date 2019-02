Top scorer Gennari domani contro il Valsugana: "Voglio ben figurare al Lanfranchi"

"Vincere per mantenere la testa del campionato” queste le parole di Enrico Grassi presidente della società rugbystica reggiana del Valorugby Emilia e dell’Head Coach Roberto Manghi riportate dal migliore realizzatore del campionato Top12 Marco Antonio Gennari, temibile cecchino dalla piazzola. Gennari esordisce così circa l’incontro di domani: “La terza giornata del girone di ritorno verrà disputata domani 10 febbraio alle ore 15.00 allo stadio Lanfranchi di Parma contro una squadra il Valsugana che rispettiamo e che affronteremo in finale di Coppa Italia probabilmente il 31 marzo. Veniamo da importanti vittorie come quella in trasferta della settimana scorsa contro le Fiamme Oro e la settimana prima contro i Medicei in cui abbiamo vinto per 10 a 6 al termine dei minuti regolamentari. Sicuramente non belle partite ma importanti per consolidarci in classifica. Oggi siamo primi a pari punti con Rovigo e Calvisano”. E prosegue così: “il Top12 è sicuramente quest’anno un campionato avvincente. Domani il giocare a Parma ha per me e per capitan Farolini, essendo entrambi di Noceto, un significato ancora più speciale. Lo stadio Lanfranchi, teatro dei match celtici disputati dalle Zebre, è tra i più importanti della palla ovale italiana, per cui ci teniamo a ben figurare davanti al nostro pubblico e a mettere in cassaforte altri punti preziosi per consolidare il primato.” E conclude “So che Enrico Grassi crede in noi e desidera ripetere queste iniziative sportive di apertura ad altri capoluoghi del territorio. Confido che domani tutta la squadra farà una gran partita. Il Valsugana non va comunque sottovalutata, nonostante il divario in classifica, nell’ultimo turno di campionato hanno superato il Mogliano per 26-13.” Ad oggi Marco Antonio Gennari è a quota 127 punti nel Pro12 e ha già ottenuto due riconoscimenti a Man of the match come migliore giocatore in campo, da inizio stagione, di cui uno proprio contro il Valsugana (vedi foto premiato dal presidente Enrico Grassi).

Questa la formazione annunciata da coach Manghi: Farolini (cap); Gennari, Paletta, Vaega, Costella; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Gatti, Muccignat. A disp. Festuccia, Gatica, Bordonaro, Dell’Acqua, Messori, Marzocchi, Wruble, Fusco.

Al “Lanfranchi” arbitra Liperini di Livorno, coadiuvato da Boaretto (Rovigo) e Sergi (Bologna). Quarto uomo: Battini (Bologna). Kick off alle ore 15.