Marotta: "La vittoria di Parma è la cosa più importante, abbiamo ritrovato la convinzione"

Commentando le parole di Luciano Spalletti, che sabato sera dopo la partita di Parma ha definito il rinnovo di Mauro Icardi una questione da chiarire, Marotta ha cominciato dal risultato del campo. «La vittoria di Parma è stata la cosa più importante: è stata una vittoria convincente, brava la squadra, bravo l’allenatore. Soprattutto, abbiamo ritrovato la convinzione che avevamo smarrito nelle settimane precedenti. Ho potuto vedere Nainggolan e Perisic in grande spolvero, per cui sono molto fiducioso», ha notato l’ad nerazzurro, prima di affrontare il tema più scottante.

«Per quanto riguarda ciò che ha detto Spalletti, mi sono sentito al telefono con lui e avrò modo di parlarne nella giornata di oggi o domani mattina. Sono situazioni che gestiremo nel migliore dei modi e nell’interesse di tutti - ha spiegato, prima di partecipare all’assemblea della Lega Serie A -. Il rinnovo di Icardi non è assolutamente un problema. La firma può dargli serenità? Quello che dovevamo dire l’ho già detto in tempi non sospetti. Il chiarimento con Spalletti mi sembra giusto farlo perchè vogliamo entrambi il bene dell’Inter, sarà un momento di confronto ma rientra nelle dinamiche normali. Per il resto, sono situazioni che gestiamo nel migliore dei modi, smentisco assolutamente che questo possa generare un caso».