Addio a Gordon Banks, portiere dell'Inghilterra campione del mondo

Addio a Gordon Banks, il portiere campione del mondo nel 1966 con l’Inghilterra: aveva 81 anni. La notizia della morte è stata pubblicata da tutti i media britannici. Banks difese per 73 volte la porta della Nazionale inglese, in campionato giocò con lo Stoke City e il Leicester. Nel 1972 la sua carriera venne bruscamente interrotta dopo che le conseguenze di un incidente automobilistico gli impedirono di vedere da un occhio. Storica la sua parata su colpo di testa di Pelè in Messico nel 1970.

Entrò nella storia della Coppa del mondo non solo per il titolo conquistato nel 1966, a Wembley, ma anche per una super-parata che, quattro anni più tardi, in Messico, impedì a Pelè di portare in vantaggio il Brasile contro l'Inghilterra: Banks volò letteralmente da un palo all’altro per impedire che il pallone colpito di testa dal fuoriclasse brasiliano si insaccasse. «Mentre mi alzavo da terra - ricordò Banks in seguito - Pelè si avvicinò a me e mi diede una pacca sulla spalla. 'Pensavo fosse gol', mi disse, risposi: 'anch’iò».