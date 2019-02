Formula Uno, ecco la Mercedes: W10. Hamilton: "Sono entusiasta"

Si chiama W10, è stata svelata oggi e Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, si è messo subito al volante per provarla sul circuito di Silverstone. La Mercedes si presenta per la stagione 2019 e il pilota britannico non nasconde il proprio entusiasmo. «Eccola - ha subito twittato Hamilton -. Che ne pensate della nuova livrea di quest’anno? Io sono davvero eccitato all’idea di guidare questa monoposto oggi, per la prima volta». E poi subito in pista.

Wolff: "Ripartiamo da zero, nulla di scontato". Per il Mondiale di Formula 1 nella stagione 2019 «non diamo nulla per scontato": parola di Toto Wolff, team principal di Mercedes. Dall’alto dei suoi cinque titoli piloti consecutivi, Wolff parla del nuovo campionato con la cautela dei forti, nel giorno della presentazione della nuova W10. «Ogni team può dire la sua per la corsa al titolo,e noi guardiamo a tutti come possibili avversari», le sue parole.

«I regolamenti - ha proseguito Wolff - sono cambiati in modo sostanziale. Dobbiamo ricominciare da zero e dimostrare ancora una volta a noi stessi quanto valiamo, contro le nostre stesse aspettative e contro i nostri concorrenti. Non diamo niente per scontato e non c'è assolutamente alcuna sensazione di essere in prima linea».