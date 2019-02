L'Inter toglie la fascia di capitanoa Icardi, lui dà forfait per la partita di Vienna

Mauro Icardi non è nella lista dei convocati per la partita di Europa League contro il Rapid Vienna in programma domani. Stamattina al bomber argentino è stata tolta la fascia di capitano che è passata a Samir Handanovic.

SPALLETTI: "ERA CONVOCATO MA NON E' VENUTO A VIENNA". Mauro Icardi «non è venuto a Vienna per l’Europa League: era convocato. E’ impreciso dire che l'Inter non lo aveva convocato». Lo ha detto Luciano Spalletti, parlando a Sky alla vigilia della trasferita di Europa League in casa del Rapid.

HANDANOVIC NUOVO CAPITANO. Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. Mauro Icardi di conseguenza non porterà più la fascia. E’ quanto si legge in un tweet del club nerazzurro.

Un annuncio clamoroso del club nerazzurro che in un tweet di poche righe non dà alcuna spiegazione. Mauro Icardi questa mattina era regolarmente in campo ad Appiano Gentile per la rifinitura prima della partenza per l’Austria. I tifosi sono increduli, sono già centinaia i commenti sotto il tweet dell’Inter. Molti non apprezzano la scelta, altri elogiano la società perché stufi della querelle sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi. Un’altra decisione forte del club nerazzurro dopo la sospensione e multa di Radja Nainggolan per motivi disciplinari.

ICARDI NON PIU' CAPITANO: BROZOVIC CLICCA "MI PIACE". Il nuovo capitano è Samir Handanovic, e la scelta della società, a scapito di Mauro Icardi, riscuote il gradimento social, con un "like", di Marcello Brozovic, che con Icardi non è mai andato troppo d’accordo.

Icardi probabilmente non si aspettava di dover scendere in campo contro il Rapid Vienna senza la fascia da capitano. La notizia è arrivata a sorpresa mentre si stava allenando ad Appiano Gentile, frutto di un colloquio fra Spalletti e Marotta tenutosi ieri.