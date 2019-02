E' morto Rino Zangheri, mitico patron del Rimini Baseball

Lutto nel mondo del baseball riminese. Lo storico presidente dei Pirato, Rino Zangheri è scomparso oggi all’età di 86 anni. Sotto la sua guida - durata 45 anni dal 1973 al 2017 - il Baseball Rimini ha conquistato 13 scudetti, tre Coppe dei Campioni, una coppa Ceb e quattro Coppe Italia.

Il Comune gli consegnò nel 2000 il Sigismondo d’Oro, la maggiore onorificenza di Rimini. «Con Rino Zangheri - si legge in una nota dell’Amministrazione della città romagnola - se ne va un pezzo di storia di Rimini e di tutti noi. E uno dei più straordinari uomini di sport che l’Italia abbia mai avuto. Quarantacinque anni alla guida del baseball riminese, attraversando momenti esaltanti, crisi, successi epocali, sconfitte brucianti. Eppure sempre lì, a coltivare in solitudine quella "passionaccia" che nessuno ha saputo custodire, amare e promuovere come lui».

E oltre al comune di Rimini che si stringe «intorno alla sua famiglia e a tutti i suoi amici e conoscenti», un saluto all’ex patron del club nero-arancio giunge anche dalla vicina Bologna. «Il Presidente Stefano Michelini e tutta la Fortitudo Baseball - spiega una nota del team emiliano - si stringono intorno alla famiglia Zangheri, per la perdita di Rino, indimenticato Presidente del Rimini Baseball e avversario in tante sfide».