In campo 11 contro 7 (ragazzini): Cuneo-Pro Piacenza finisce 20-0. Gravina: "E' l'ultima farsa"

Incredibile, clamoroso, ma qualcuno sui social lo definisce anche "scandaloso". Diciamo anche prevedibile. Cuneo-Pro Piacenza, oggi in campo per il campionato di Serie C, girone A, è finita 20-0. 16-0 dopo i primi 45'. Il club rossonero, in crisi finanziaria e senza giocatori per il mancato pagamento degli stipendi, non si era presentato nelle ultime tre partite e rischiava l’esclusione dal campionato al quarto forfeit: così si è presentato a Cuneo col numero minimo di giocatori utile a far cominciare la partita. I piacentini hanno giocato in sette, tutti narti tra il 2000 e il 2002, senza dello staff tecnico: l'allenatore era anche il capitano, ed ha 19 anni. Nel surreale clima, l'attaccante Kanis ha segnato 6 reti: è il record assoluto tra i professionisti. «Quanto accaduto a Cuneo con la squadra del Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti», la dura presa di posizione di Gravina, che annuncia un intervento della Figc: «In questa situazione surreale, la FIGC aveva il dovere di far rispettare tutte le regole ed ha esercitato questo ruolo. La nostra responsabilità è quella di tutelare la passione dei tifosi, gli imprenditori sani e la credibilità dei nostri campionati: quella cui abbiamo assistito, nostro malgrado, sarà comunque l’ultima farsa».