Al via i test a Montmelo: la Ferrari di Vettel subito veloce

Sebastian Vettel e la sua nuova Ferrari SF90 sono stati i più veloci al termine della sessione mattutina dei test di Formula 1, iniziati oggi sul circuito catalano del Montmelo. Il tedesco (autore di 72 giri) ha ottenuto il miglior tempo in 1'18"161, precedendo la Racing Point di Perez (1'19"944) e la Mercedes di Bottas (1'20"127). Quarto tempo per Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo (1'20"160). L'ex ferrarista in avvio di sessione è stato protagonista di una uscita di pista, conclusasi senza conseguenze nella ghiaia, forse a causa della temperatura dell’asfalto piuttosto bassa. A seguire la Red Bull di Verstappen, la McLaren di Sainz e la Renault di Hulkenberg.