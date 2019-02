Zhang: "Icardi non andrà mai alla Juve"

«Non venderemo mai Mauro Icardi alla Juventus»: lo dice il presidente dell’Inter Steven Zhang al termine dell’assemblea dei soci del club nerazzurro. «Crediamo che continuerà a crescere con noi. Lo consideriamo - aggiunge Zhang - parte della nostra famiglia. Altri affari con la Juventus? Nel calcio mai dire mai, non mi piace parlare dei singoli e delle singole squadre. La Juventus sta facendo bene e non voglio ci siano conflitti con nessun club. Il nostro obiettivo è far crescere il calcio italiano ed europeo».