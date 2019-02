Fulvio Collovati, che aveva detto frasi sessiste a Quelli che il calcio ("le donne non possono parlare di tattica, quando sento che lo fanno mi si rivolta lo stomaco") per poi scusarsi, è stato sospeso per due settimane - a quanto si apprende - da ogni attività in Rai, tv e radio, dall’ad Fabrizio Salini.