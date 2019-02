Botte in campo: squalifica di 8 turni per l'aggressore, 5 giornate al terzino picchiato

Calciatore pestato durante una partita di Terza categoria, sono arrivate le decisioni sulle squalifiche. Ed è un verdetto tutt'altro che pesante, destinato a far discutere.

Per l'attaccante dell’Inter Club Giuseppe Palmeri, autore dell’aggressione, è stata decisa una squalifica di appena 4 mesi e mezzo fino al 30 giugno (salterà quindi "soli" 8 turni).

Stop di 5 giornate per il calciatore aggredito, il terzino del Sala Mattia Mantovani.

