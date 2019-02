Sconfitta 0-2 a Siviglia: Lazio eliminata

La Lazio è fuori dall’Europa League. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti perso per 2-0 la gara di ritorno, sul campo del Siviglia, della sfida valida per i sedicesimi di finale. I biancocelesti erano stati sconfitti anche all’andata in casa, per 1-0, e sono quindi eliminati.

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Vazquez, Roque Mesa (37' st Rog), Sarabia, Escudero (6' pt Promes); Andrè Silva, Ben Yedder. (13 Soriano, 5 Amadou, 19 Munir, 23 Arana, 43 Gil). All.: Machin.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric (3' st Correa), Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj (32' st Durmisi), Milinkovic (11' st Romulo), Lulic; Caicedo, Immobile. (23 Guerrieri, 24 Proto, 6 Lucas Leiva, 16 Parolo). All.: S. Inzaghi.

Arbitro: Taylor (Ing)

Reti: nel pt 20' Ben Yedder; nel st 34' Sarabia

Angoli: 6-6

Recupero: 2' e 3'

Espulsi: Vazquez al 15' st per doppia ammonizione, Marusic al 27' st per gomitata ad avversario

Ammoniti: Patric per proteste, Caicedo, Immobile per gioco scorretto.