Juve spenta, l'Atletico la punisce: 2-0

Atletico Madrid-Juventus 2-0 nell’andata degli ottavi di Champions, disputata al 'Wanda Metropolitano». La gara di ritorno martedì 12 marzo a Torino.

A Madrid, Atletico-Juventus 2-0 (0-0).

Atletico (4-4-2): Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Luis, Saul, Rodrigo, Thomas (16' st Lemar), Koke (21' st Correa), Griezmann, Costa (13' st Morata). (1 Adan 4 Arias 15 Savic 9 Kalinic). All. Simeone.

Juventus (4-3-3): Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (27' st Emre Can), Matuidi (42' st Cancelo), Dybala (Bernardeschi), Mandzukic, Ronaldo. (22 Perin 4 Caceres 24 Rugani 37 Spinazzola). All. Allegri.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Reti: nel st 32' Gimenez, 38' Godin.

Angoli: 8-7 per l’Atletico.

Recupero: 3' e 4'

Ammoniti: Diego Costa per comportamento non regolamentare, Thomas e Alex Sandro per gioco scorretto, Griezmann per proteste.