Ungheria ko, l'Italia ai mondiali in Cina. Mancava dal 2006

L’Italia travolge 75-41 l’Ungheria al PalaOldrini di Masnago (Varese) e stacca il pass per i Mondiali di Basket, in programma in Cina dal 31 agosto al 16 settembre. Top scorer per la Nazionale di Sacchetti Della Valle con 15 punti.

Sarà quindi ininfluente il risultato degli Azzurri nella trasferta in Lituania di lunedì 25, ultimo appuntamento della fase di qualificazione. L’Italia mancava dal Mondiali dal 2006 e non conquistava il pass sul campo addirittura dal 1998.