Sei Nazioni femminile: l'Italia al Lanfranchi batte l'Irlanda (29-27)

La nazionale femminile di rugby ha vinto il match con l'Irlanda, valido per il Sei Nazioni, giocato allo stadio Lanfranchi di Parma. 29-27 il risultato finale per le azzurre che hanno disputato una gara gagliarda riuscendo ad avere la meglio (non era mai successo) delle irlandesi.

Ora le azzurre del ct Giandomenico sono temporaneamente in testa alla classifica del torneo, in cui finora sono imbattute. Prima del successo sulle irlandesi avevano vinto 28-7 con la Scozia e pareggiato 3-3 con il Galles.

Migliore in campo Giada Franco, del Rugby Colorno, scesa in campo insieme ad altre tre compagne di squadra: Sillari, Madia e Giacomoli.