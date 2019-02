La Lazio attacca ma non punge: 0-0 con il Milan

E' finito in parità, zero a zero, il match di andata all'Olimpico fra Lazio e Milan, semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno fatto la partita e attaccato per lunghi tratti, senza tuttavia trovare un varco nella solida difesa rossonera. Clamorosa l'occasione capitata a Immobile a una decina di minuti dalla fine: il centravanti, forse partito in fuorigioco, si è trovato solo davanti a Donnarumma ma ha colpito il palo. Il ritorno si giocherà a San Siro il 24 aprile.