Doping: cinque atleti arrestati ai Mondiali di sci nordico

Tempesta doping sui mondiali di sci nordico, in corso a Seefeld. La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un’operazione contro quella che le autorità definiscono «un network che opera in tutto il mondo».

Gli atleti sarebbero due austriaci, un kazako e due estoni: gli austriaci in particolare sarebbero cadetti della polizia. Tra gli arrestati anche due medici.