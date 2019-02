E’ stato programmato per mercoledì 10 aprile prossimo, con inizio alle 19.00, l’incontro di serie A Lazio-Udinese, recupero della 25/a giornata, sesta di ritorno, del campionato

Lo ha disposto la Lega serie A, avvertendo però che, in caso di qualificazione della Roma ai quarti di finale di Champions League e di programmazione della gara di andata in casa, Lazio-Udinese di giocherà invece mercoledì 17 aprile, sempre con inizio alle 19.00.