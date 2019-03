Pista, Ganna oro nell'inseguimento

L’azzurro Filippo Ganna trionfa nella finale dell’inseguimento ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia. Ganna ha vinto l’oro (il suo terzo nella specialità) battendo nettamente in finale il tedesco Domenic Weinstein con il tempo di 4'07''992, vicino al record del mondo e inferiore di quasi 5" a quello dell’avversario. Il successo italiano è completato dal bronzo conquistato da Davide Plebani nella finale per il terzo posto contro il russo Evtushenko.