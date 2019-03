Il Cagliari sgambetta un'Inter fragile: 2-1

Sconfitta a Cagliari per l'Inter orfana di Icardi. I nerazzurri, protagonisti di una prova opaca, sono stati battuti per 2-1. Per il cagliari a segno Ceppitelli al 31' e Pavoletti al 43'. Per l'Inter Lautaro Martínez al 38'. Nel finale il Cagliari ha fallito anche un calcio di rigore.