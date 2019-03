Lazio ha battutto la Roma 3-0 nell’anticipo del sabato del campionato di serie A. I biancocelesti hanno dominato il derby - hanno segnato Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi - e ora puntano a un posto in Champions.

Intanto il Milan ha superato a fatica il Sassuolo per 1-0 e scavalcato l’Inter al terzo posto in classifica. I rossoneri conquistano la quarta vittoria di fila e il nono risultato utile consecutivo grazie a un’autorete di Lirola al 35’ del primo tempo che permette loro di salire in classifica a quota 48, un punto in più dei nerazzurri e 4 in più della Roma che oggi non ha fatto punti, essendo stata sconfitta dalla Lazio.