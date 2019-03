La MotoGp riparte dal dream team Honda e Ducati italiana. Ecco il calendario

Un dream team, quello Honda con Marc Marquez e Jorge Lorenzo, per la verità un pò incerottato; il solito sogno della Decima targata Valentino Rossi; e una Ducati che torna a parlare solo l’italiano con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci appena arrivato dal team non ufficiale della Pramac. Dopo una lunga serie di test dove i vari team non hanno giocato certo a carte scoperte tra strategie gomme e mappature varie, il Motomondiale che sta per partire a Losail in Qatar domenica 10 marzo si preannuncia incerta almeno al via per le non eccellenti condizioni fisiche dei centauri della scuderia campione del mondo data per favorita.

Pronti a dare subito battaglia alla Honda saranno di sicuro le Ducati apparse in ottima forma sia nei test a Sepnag che negli ultimi in Qatar. La GP19 a detta di Andrea Dovizioso ha fatto un passo in avanti in termini di prestazione, ma il forlivese giustamente aspetta il riscontro di più tracciati per una conferma. Il vice campione del mondo nei test non ha mai cercato il tempo. E’ un segno di consapevolezza dei propri mezzi, ma non si può nemmeno dire che si sia nascosto o che sia contento al 100% di quanto ha provato. Alla Ducati manca ancora qualcosa per diventare la moto totale e per battere Marquez non è detto che il pacchetto a disposizione basti. Danilo Petrucci è veloce e già calato alla perfezione nel ruolo di compagno di box perfetto per Dovi.

Oltre alla Ducati a contendere il Mondiale alla super Honda ci sarà la Yamaha di Valentino Rossi anche se i vecchi problemi non sembrano essere risolti. Il degrado della gomma posteriore e le carenze in accelerazione rimangono le questioni aperte sul tavolo di Iwata. La M1 in Qatar paga 10km/h di velocità di punta a Ducati e Honda. «Non si è mai pronti come si vorrebbe - ha detto Rossi in chiusura dei test in Qatar, gli ultimi prima dell’inizio del campionato - Oggi è stata una buona giornata, abbiamo lavorato bene ed ero anche abbastanza competitivo. Mi sono sentito bene anche con le gomme usate prosegue Rossi. Il mio ritmo era abbastanza buono e la quinta posizione alla fine della tre giorni non era affatto male. Abbiamo comunque bisogno di qualche cosa in più per provare a combattere con i migliori ma credo che abbiamo colmato il gap di inizio prove».

Tra le note positive dei test sicuramente la Suzuki che ha sorpreso tutti in termini di velocità sia con Alex Rins che con Joan Mir: la moto è migliorata nel motore e la ciclistica rimane un punto di riferimento.

Passi avanti anche per l’Aprilia: la nuova RS-GP è già meglio della moto 2018 e Romano Albesiano può tirare un sospiro di sollievo. Entrare nella top ten con sei Ducati in griglia e una Suzuki ormai stabile ai piani alti sarà sempre più difficile, ma a Noale hanno avuto il coraggio di rivedere profondamente il progetto nel complesso. L’arrivo di Bradley Smith come tester e di Massimo Rivola come team manager promettono impegno, razionalità e organizzazione. E l’acquisto di Andrea Iannone anche le scintille.

Mondiale parte dal Qatar, il 2019 resta a 19 gare



Nessuna grande novità, con 19 gare, le stesse della scorsa stagione che vide l’esordio della Thailandia. Il Mondiale della MotoGP targato 2019 riparte domenica prossima, 10 marzo, da Losail in Qatar dove si sono svolti gli ultimi test del Circus delle due ruote.

Al Losail International Circuit situato nelle vicinanze di Doha, come consuetudine, Marc Marquez, Valentino Rossi e tutti gli altri prenderanno il via sotto la luce dei riflettori. Il tracciato, costruito in un anno, è costato 58 milioni di dollari, richiedendo l’impiego di quasi 1000 addetti per permettere l’inaugurazione in occasione del Marlboro Grand Prix of Qatar il 2 ottobre 2004. Il circuito ha un’estensione di 5.400 metri, circondati da zone di verde sintetico studiate per impedire alla sabbia del deserto circostante di invadere la pista. Il rettilineo principale ha una lunghezza di oltre un chilometro, il resto del tracciato è un calibrato mix di curve veloci e medie, comprese un paio di sinistre veloci che riscuotono una certa popolarità tra i piloti.

Dopo la trasferta in mezzo al deserto del Qatar, il Circus è pronto per la trasferta americana. Tra fine marzo e metà aprile sarà tempo dei GP di Argentina (a Termas de Rio Hondo) e Texas (al Circuit of the Americas di Austin), prima dello sbarco in Europa.

La MotoGP arriva nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, quindi GP di Catalogna (a Barcellona) e GP di Olanda (ad Assen). Una settimana dopo la gara olandese i piloti si trasferiranno al Sachsenring per il GP di Germania e, a questo punto, arriva la prima novità importante della stagione.

Rispetto al 2018 la pausa estiva si allunga fino ad un mese, rispetto ai 15 giorni della scorsa edizione. Dal 7 luglio del GP del Sachsenring, infatti, si passa al 4 agosto con il solito ritorno in pista di Brno per il GP della Repubblica Ceca. Una settimana dopo e sarà subito tempo del GP d’Austria del Red Bull Ring. Il mese di agosto si chiuderà nel weekend del 25 con il GP di Gran Bretagna di Silverstone, nonostante le polemiche per la cancellazione di pochi giorni fa. Due tappe nella seconda metà di settembre, con il GP di San Marino di Misano nel weekend del 15 settembre quindi, a fine mese, si andrà di nuovo in Spagna per il GP di Aragon. Si arriva alla fase clou dell’anno, con ben quattro corse dall’altra parte del mondo tra ottobre e prima settimana di novembre. Un filotto che prenderà il via con il GP di Thailandia a Buriram, alla seconda edizione, quindi uno dietro l’altro sarà la volta di GP del Giappone (a Motegi), GP d’Australia (a Phillip Island) e GP di Malesia (a Sepang) in tre weekend tutti d’un fiato. Ultima tappa, come sempre, sul circuito Ricardo Tormo per il GP di Valencia del 17 novembre che farà calare il sipario sulla stagione 2019.

Erano attese le new entry in calendario del Gran Premio di Finlandia e del Messico ma, accordi o lavori non lo hanno ancora reso possibile. Nel 2021 dovrebbe poi toccare all’Indonesia entrare nel calendario con la realizzazione del tracciato sull'isola di Lombok, precisamente nella località turistica di Mandalika.