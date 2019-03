Giulia Ghiretti campionessa italiana nei 50 farfalla (nonostante la febbre)

Si sono appena conclusi i Campionati Italiani Assoluti Invernali di nuoto Paralimpico. Un appuntamento importante per Giulia Ghiretti che, nonostante le condizioni di salute, ha deciso di partecipare almeno alla gara di oggi. A causa della febbre molto alta, è stata costretta a rinunciare a competere per i 200 misti. La campionessa di Parma in forza a Fiamme Oro e Ego Nuoto porta comunque a casa un ottimo risultato nei 50 farfalla di questa mattina nei quali detiene il record italiano di 45''74 conquistato in occasione delle Olimpiadi di Rio nel settembre 2016. Con un tempo di 55''91 Giulia Ghiretti conferma il titolo italiano e dà prova della sua tenacia e delle sue ottime prestazioni nonostante non fosse in forma al 100%. Un risultato sudato due volte ma per questo ancora più prezioso.

“A fine febbraio ho chiuso un primo ciclo di allenamento e questi Campionati erano anche un test che però non sono riuscita a superare come avrei voluto. Mi dispiace non aver disputato i misti ma non riesco a rinunciare alla gara perciò sono contenta di essere arrivata in fondo nei 50 farfalla e di aver riconfermato il titolo italiano”.

Gli Assoluti invernali in vasca lunga si sono svolti il 2 e il 3 marzo a Bologna nella piscina olimpionica Carmen Longo e sono stati organizzati dalla Delegazione Regionale Finp Emilia Romagna. L’evento, riconosciuto dal World Para Swimming, ha visto la partecipazione di 175 gli atleti su tre sessioni di gare (sabato mattina, pomeriggio e domenica mattina), 56 invece le Società Italiane provenienti da ben 15 Regioni diverse.