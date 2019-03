Europei indoor: Bronzo per la Folorunso e le azzurre della 4x400

Nell'ultima gara degli europei indoor di atletica leggera a Glasgow la staffetta azzurra 4x400 ha conquistato la medaglia di bronzo, dietro a Polonia e Gran Bretagna.

La fidentina Ayomide Folorunso si è così rifatta dell'amarezza per essere caduta in semifinale nella prova individuale. La Foloruno ha corso in seconda frazione dopo Raphaela Lukudo, dopo di lei Chiara Bazzoni e Martina Milani che hanno mantenuto la terza piazza.