La Juve a Napoli non fa prigioneri (2-1) e mette il sigillo al campionato

La Juventus mette il sigillo sul campionato e "vede" lo scudetto del 2019. I bianconeri hanno infatti battuto per 2-1 il Napoli al San Paolo, nel posticipo della 26/a giornata di serie A e ora hanno 16 punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti, seconda in classifica.

LA PARTITA

La Juventus non fa prigionieri in campionato. A Napoli soffre ma vince comunque 2-1 salendo a +16 sugli unici inseguitori e mette in cassaforte la pratica scudetto, che per lei sarà l’ottavo consecutivo. La sfida tra la prima e la seconda al San Paolo viene instradata al 25' da un erroraccio di Malcuit che lancia verso la propria porta Cristiano Ronaldo. Meret lo affronta facendolo cadere, viene espulso, e sulla seguente punizione Pjanic infila l’appena entrato Ospina. In inferiorità, il Napoli coglie un palo con Zielinski e sfiora ancora il gol, ma la Juve raddoppia al 39' con Emre Can. L’espulsione di Pjanic per doppia ammonizione a inizio ripresa riapre la gara. Callejon illude i suoi al 16' ma al 40' Insigne mette sul palo dal dischetto la palla del possibile pareggio, vanificando il lungo assedio partenopeo.