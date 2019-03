Ascolti tv: Porto-Roma sfiora i 5 milioni di spettatori

Sfiora i 5 milioni di spettatori (4.821.000) la partita di ritorno degli ottavi di finale Porto-Roma di Champions League su Rai1, con uno share del 20.4%, e stravince la gara degli ascolti nel prime time di ieri.

In particolare il primo tempo del match ha registrato 5.094.000 (share 19.5%) e il secondo è stato visto da 4.706.000 (share 19.5%), mentre i tempi supplementari hanno segnato 4.611.000 (share 23.3%). Su Canale 5 il film 'Benvenuti al Sud’ diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, ha avuto 2.923.000 (share 12.85%) e su Rai3 'Chi l’ha vistò di Federica Sciarelli ha raggiunto 2.273.000 (share 10.3%).

Sempre in prima serata, su Rai2 il nuovo appuntamento con la serie 'La porta rossà è stato seguito da 2.463.000 (share 10.4%), su Italia 1 il pluripremiato film 'Sopravvissuto - The Martian' diretto da Ridley Scott, con Matt Damon e Jessica Chastain, ha realizzato 1.225.000 (share 5.88%) e su Retequattro il film con protagonista Forest Whitaker 'The Butler - Un maggiordomo alla Casa Biancà ha registrato 877.000 (share 4.11%). Su La7 il film 'Nomad-The Warrior' ha ottenuto 573.000 (share 2.39%).

Nell’access prime time 'Striscia la notizià su Canale 5 è stato visto da 4.681.000 spettatori (share 18.04%). Su La7 'Otto e mezzò di Lilli Gruber ha avuto 1.945.000 (share 7.52%) e su Retequattro 'Stasera Italià ha ottenuto 1.245.000 spettatori (share 4.97%), nella prima parte, e, 1.169.000, nella seconda (share 4.48%).

Per l’edizione delle 20 dei telegiornali, il Tg1 ha avuto 5.455.000 (share 23.43%), il Tg5 è stato seguito da 4.519.000 (share 19.06%) e il TgLa7 è stato visto da 1.462.000 (share 6.17%).

La Rai segnala 'L'Eredita» nel preserale di Rai1 con 4.838.000 (share 24.4%) e sempre su Rai1, in crescita nel day time 'Vieni da mè condotto da Caterina Balivo, con 1.710.000 (share 12.63%).

Complessivamente, vittoria delle reti Rai in prima serata con 10.232.000 telespettatori (share 40%) a fronte degli 8.203.000 (share 32.04%) delle reti Mediaset, in seconda serata con 4.973.000 (share 41.5%) contro i 3.419.000 (share 28.51%)di Mediaset e l’intera giornata con 3.908.000 (share 38.1%) a fronte dei 3.330.000 (share 32.46%) delle reti del biscione.